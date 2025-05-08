Скорее всего, она получит тот же графический процессор, что и Arc B580.

Intel подтвердила намерения представить на выставке Computex 2025 новые профессиональные видеокарты Arc Pro, сообщает VideoCardz. Компания не назвала конкретные наименования, но авторы ресурса говорят о подготовке такой модели, как Arc Pro B60, с видеопамятью объёмом 24 ГБ и компактной системой охлаждения с центробежным вентилятором. По предположениям, в основе видеокарты графический процессор BMG-G21, тот же, что используется в потребительской игровой видеокарте Arc B580 с 12 ГБ видеопамяти на 192-битной шине.

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Intel Arc Pro B60 станет преемником A60 семейства Alchemist, которая основана на среднем в линейке графическом процессоре ACM-G12 и предлагает 12 ГБ видеопамяти. Что касается исполнительных блоков, в BMG-G21 насчитывается 2560 шейдерных блоков, в ACM-G12 — 2048.

Недавно появились слухи, что Intel может выпустить в семействе Battlemage видеокарты более высокого класса. Эти слухи были основаны на записях о перемещении графических процессоров BMG-G31, найденных в транспортной базе данных. На сегодняшний день нет какого-либо надёжного подтверждения разработки новой видеокарты класса A770, подробности могут появиться после выхода всех видеокарт класса 60 от AMD и NVIDIA.