Работает и в эмуляторах игровых консолей.

Технология генерации кадров на уровне драйвера NVIDIA Smooth Motion с недавних пор работает с графическим API Vulkan, сообщает VideoCardz. Краткое описание технологии в приложении NVIDIA App уже содержит информация об этом, заметил пользователь портала Reddit под псевдонимом DaddyDG, также о нововведении говорится в документации: Smooth Motion совместима с x86_64 приложениями Vulkan, работает путём внедрения дополнительных кадров через отдельный слой и может быть включена с помощью параметра переменной среды NVPRESENT_ENABLE_SMOOTH_MOTION со значением 1. Для обычных пользователей всё должно работать автоматически при включении технологии в играх через приложение NVIDIA App.

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В VideoCardz отмечают, что данное нововведение может быть особенно полезным для эмуляторов игровых консолей, многие из которых полагаются на API Vulkan. Пользователи на портале Reddit подтвердили, что NVIDIA Smooth Motion заработал в таких эмуляторах, как Cemu и RPCS3, работает технология и в эмуляторах PS4, правда, не уточняется, в каких. Результат ожидаемый — частота кадров увеличивается до двух раз.

NVIDIA Smooth Motion пока остаётся эксклюзивом видеокарт GeForce RTX 50-й серии. В компании говорили, что технология со временем станет доступна владельцам видеокарт RTX 40-й серии, однако никаких временных рамок установлено не было, когда её адаптируют к видеокартам прошлого поколения — неизвестно. К слову, NVIDIA поменяла подход к генерации кадров с выходом новых видеокарт: если в RTX 40 генерация кадров была привязана к ускорителю оптического потока, то с выходом RTX 50 и DLSS 4 компания переключилась на новые модели искусственного интеллекта и тензорные ядра.