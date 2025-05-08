Иными словами, к началу продаж полноценные обзоры подготовить не успеют.

Техноблогеры и профильные СМИ стали сообщать, что не смогут подготовить обзоры видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5060 к старту продаж 19 мая. В частности, о сложившейся ситуации рассказали в HardwareLuxx. С получением тестовых образцов видеокарт проблем нет, они уже на руках у рецензентов, главная проблема — отсутствие драйвера.

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NVIDIA выпустит драйвер с поддержкой RTX 5060 только 19 мая. Очевидно, что к началу продаж специалисты уже не успеют подготовить и опубликовать полноценные обзоры, а с учётом того, что в это время проходит крупная выставка Computex 2025 и многие издания будут перегружены, обзоры могут задержаться на длительный срок. Причины такой политики со стороны NVIDIA остаются непонятными специалистам ресурса.

Настольная версия NVIDIA GeForce RTX 5060 предложит 3840 ядер и 8 ГБ видеопамяти GDDR7 со 128-битной шиной, версия для ноутбуков — 3328 ядер и те же 8 ГБ GDDR7. Лимиты энергопотребления версии для ноутбуков и рабочие частоты ожидаемо будут ниже, TGP настраивается в диапазоне от 45 до 100 Вт с возможностью добавить до 25 Вт за счёт работы технологии Dynamic Boost, настольная версия по умолчанию настроена на работу с лимитом 140 Вт.