Включая новые ноутбуки с этой видеокартой.

NVIDIA официально подтвердила в социальных сетях, что на 19 мая запланирован старт продаж видеокарт GeForce RTX 5060 для настольных компьютеров, а также ноутбуков с мобильными версиями RTX 5060, сообщает Wccftech. Видеокарта появится вскоре после выступления генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга (Jensen Huang) и, вероятно, будет упомянута в рамках мероприятия.

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Рекомендованная цена настольной версии видеокарты составляет 299 долларов США, как и предшественника. При этом новинка предлагает на 25% больше CUDA ядер (3840 ядер), новую, более быструю GDDR7 память и более высокий лимит мощности. С другой стороны, 8 ГБ видеопамяти в 2025 году несколько удручают, несмотря на то, что решение, скорее всего, ориентировано на разрешение 1080p.

В версии GeForce RTX 5060 для ноутбуков CUDA ядер меньше, чем в настольной, 3328 ядер. Полная мощность RTX 5060 для ноутбуков может настраиваться производителем устройства в диапазоне от 45 до 100 Вт, поддерживается дополнительное повышение мощности относительно этого уровня на величину до 25 Вт за счёт технологии Dynamic Boost.