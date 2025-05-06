По слухам, запрет уже действует со второго квартала и NVIDIA не принимает заказы для этой видеокарты.

NVIDIA GeForce RTX 5090D больше не может продаваться в Китае из-за новых экспортных ограничений США, сообщает VideoCardz со ссылкой на китайский форум Board Channels. Новые ограничения якобы действуют со второго квартала этого года, и даже те заказы, что были размещены заблаговременно и ещё не выполнены, замораживаются или отменяются, утверждают источники. NVIDIA официально не сообщала о каких-либо изменениях в доступности RTX 5090D, однако известно о том, что урезанные ускорители вычислений H20 попали под новые запреты, после чего дистрибьюторы в Китае начали ограничивать продажи RTX 5090D, предполагая, что и эта видеокарта попадёт под запрет, пишет VideoCardz.

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Из-за действующих ранее ограничений NVIDIA не могла продавать в Китае оригинальные версии видеокарт GeForce RTX 4090 и 5090, были разработаны специальные версии с индексом D, имеющие ряд ограничений на программном и аппаратном уровне. По характеристикам RTX 5090D идентична RTX 5090, видеокарта предлагает то же количество функциональных блоков и работает примерно на тех же частотах, однако была ограничена производительность в задачах, связанных с искусственным интеллектом, а также заблокированы некоторые возможности, которые позволяли бы использовать видеокарту в вычислительных кластерах.

Если информация Board Channels подтвердится, самой производительной игровой видеокартой NVIDIA в Китае будет GeForce RTX 5080. Возможно, компания разработает какие-либо другие версии видеокарт для Китая.