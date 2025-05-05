Пиковая скорость WD Black SN8100 достигает 14,9 ГБ/с.

Твердотельный накопитель WD_Black SN8100, который ещё не был официально анонсирован, замечен на сайте Amazon в Германии, сообщает Tom’s Hardware и ComputerBase. В спецификациях накопителя на сайте торговой площадки указана пиковая скорость 14,9 ГБ/с, что определяет SN8100 в категорию быстрейших твердотельных накопителей с поддержкой PCIe 5.0. Всё так же ожидается, что после недавнего отделения компании Western Digital от бизнеса по производству флэш-памяти, выпуском накопителя под брендом WD_Black займётся SanDisk. Скорее всего, WD_Black SN8100 будет позиционироваться как преемник модели SN850X с поддержкой PCIe 4.0.

Источник изображения: Western Digiral, SanDisk, Amazon

Полные спецификации новинки пока неизвестны, включая производителя и марку контроллера. С учётом информации об энергопотреблении, которое в среднем не должно превышать 7 Вт, в Tom’s Hardware полагают, что в основе накопителя контроллер Silicon Motion SM2508 или собственная разработка компании. Последнее вполне вероятно, поскольку Western Digital демонстрировала в прошлом году прототип накопителя со схожими характеристиками на собственном контроллере. Что касается флэш-памяти, в Tom’s Hardware считают, что это может быть 218-слойная TLC память, разработанная SanDisk совместно с Kioxia.

Источник изображения: Amazon, ComputerBase

На бумаге (по спецификациям, указанным на сайте Amazon) WD_Black SN8100 обходит конкурирующие предложения от Samsung и Kingston по скорости последовательного чтения, уступая лишь Samsung 9100 Pro по показателям производительности на случайных операциях записи.

Судя по информации на торговой площадке, WD_Black SN8100 будет доступен с 30 мая в вариантах объёмом от 1 до 4 ТБ. Стартовая цена в Европе - 199 евро.