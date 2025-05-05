До выхода новой версии движка ещё много времени.

В интервью видеоблогеру Лексу Фридману (Lex Fridman) Тим Суини (Tim Sweeney), генеральный директор Epic Games, поделился первыми подробностями о следующей итерации широко используемого игрового движка Unreal Engine, сообщает DSOGaming.

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До выхода Unreal Engine 6 (UE6) ещё много времени, годы, возможно, предварительные версии появятся через два-три года. Одна из основных целей UE6 — объединение разработчиков, которые в настоящее время разделены между обычной версией Unreal Engine 5 и отдельной веткой, адаптированной для Fortnite. Необходимо интегрировать лучшие функции из обеих версий, предложив новые расширенные возможности для обоих сообществ, включая доступность ресурсов Fortnite для сторонних игр и наоборот.

В UE6 также уделят приоритетное внимание масштабируемости симуляций, сделают работу с движком проще и комфортнее, предоставят разработчикам масштабный набор возможностей для развёртывания созданных игр на всех платформах.

Тим Суини отметил, что UE6 скорее представляет собой эволюцию UE5, а не полную переработку. Хотя визуальные улучшения непременно ожидаются, разница может быть не такой впечатляющей, как та, что наблюдалась между предыдущими основными версиями движка.

Учитывая прогнозируемые сроки, игры, использующие Unreal Engine 6, вряд ли появятся в ближайшее время. Однако это интервью даёт представление о текущем технологическом направлении Epic Games и будущих планах для экосистемы Unreal Engine.

Unreal Engine претерпел значительное развитие за последние годы, особо отмечается появление в Unreal Engine 5 таких функций, как виртуализированная микрополигональная геометрия Nanite и глобальное освещение Lumen. В настоящее время в UE5 существуют отдельные пути разработки для удовлетворения различных потребностей обычных разработчиков игр и тех, кто создаёт контент специально для Fortnite. Предстоящий Unreal Engine 6 направлен на консолидацию этих усилий в единую унифицированную платформу.