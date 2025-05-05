Это новый мировой рекорд разгона.

Канадский оверклокер saltycroissant установил новый мировой рекорд по разгону оперативной памяти DDR5, достигнув скорости 12 806 МТ/с, сообщает Wccftech.

Использовался один модуль памяти Corsair Vengeance объёмом 24 ГБ, материнская плата ASRock Z890 Taichi OCF, процессор Intel Core Ultra 7 265K и охлаждение жидким азотом. Этот результат превосходит предыдущий рекорд 12 774 МТ/с, установленный оверклокером bl4ckdot днём ранее. Результаты разгона подтверждены на платформе HWBot и в базе данных CPU-Z.

Источник изображения: valid.x86.fr

Что интересно, в новом рекорде saltycroissant сохранились те же задержки, что и в рекорде bl4ckdot — CL68-127-127-127-2. Впечатляет то, что есть возможность для дальнейшего повышения скорости без необходимости идти на компромисс с таймингами, отметили в Wccftech. ASRock также подчеркнула это событие в социальных сетях, акцентируя внимание на возможностях Z890 Taichi OCF для разгона памяти DDR5 до предела.

Платформа Z890 продолжает оставаться предпочтительным выбором для экстремального разгона DDR5, и эксперты ожидают, что в дальнейшем будет установлен рекорд разгона 13 000 МТ/с.