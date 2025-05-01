По последним слухам, отменять выпуск видеокарты никто не планировал.

AMD по прежнему планирует выпустить Radeon RX 9060 XT с объёмом видеопамяти 8 и 16 ГБ, сообщает VideoCardz со ссылкой на ресурс Benchlife. Ранее появились слухи, что вариант с меньшим объёмом видеопамяти могут отменить из-за критики NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ, которая в некоторых игровых сценариях показывает гораздо меньшую производительность по сравнению с 16-гиговой версией. Авторы Benchlife утверждают, что получили сведения из надёжных источников: «… в настоящее время нет планов по прекращению поставок или отмене продукта …».

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

Видеокарты уже были произведены, поэтому отменять их сейчас не имеет смысла. В VideoCardz полагают, что в случае низкого спроса объёмы производства могут снизить и/или ограничить поставки только производителями готовых систем. Обе версии Radeon RX 9060 XT, как ожидается, получат графический процессор Navi 44 XT: 2048 потоковых процессоров (Streaming Processors, SP) и рабочая частота до 3,2 ГГц.

Так или иначе, Radeon RX 9060 XT на 8 ГБ должна появиться. Несмотря на то, что 8 ГБ видеопамяти в 2025 году кажется уже недостаточным объёмом, особенно учитывая повсеместное внедрение трассировки лучей и популяризацию приложений с локальным запуском моделей искусственного интеллекта, видеокарта может найти свою нишу, например, как решение для киберспортивных игр на мониторах с разрешением 1080p и высокой частотой обновления, а также подойти тем, кто готов сэкономить, пожертвовав некоторыми настройками графики, которые не вызвали бы проблем на версии видеокарты с большим видеобуфером.

По слухам, AMD представит Radeon RX 9060 XT на выступлении 21 мая в рамках выставки Computex 2025. На мероприятии могут рассказать и о многих других новинках: накануне инсайдеры перечислили различные новые процессоры, которые потенциально могут выпустить в ближайшие месяцы, также ранее появилась информация о подготовке новых профессиональных видеокарт с графическими процессорами на базе архитектуры RDNA 4.