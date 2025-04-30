Тестировался ноутбук из линейки Colorful iGame.

В базе данных Geekbench появились результаты тестирования NVIDIA GeForce RTX 5060 в составе ноутбука Colorful iGame M15 Origo, сообщает VideoCardz. В одном из тестов OpenCL новинка набрала около 102 тысяч баллов, в другом - около 109 тысяч баллов. Эти результаты примерно на 18% выше, чем у ноутбуков с RTX 4060, подсчитали специалисты.

Источник изображения: Vishnu Mohanan, Unsplash (отредактировано)

Хотя Geekbench не отражает производительность в играх, предварительные результаты выглядят достаточно неплохо: 18-процентный прирост производительности при 8-процентном увеличении количества CUDA ядер и использовании гораздо более быстрой памяти.

Источник изображения: Geekbench

NVIDIA уже анонсировала видеокарты GeForce RTX 5060 для настольных ПК и ноутбуков, известны их основные характеристики. Так, настольная версия предложит 3840 CUDA ядер, ноутбучная — 3328 CUDA ядер. Вследствие разных ограничений мощности рабочие частоты настольной и ноутбучной версии тоже сильно отличаются. Настольная видеокарта со 145-ваттным лимитом мощности может ускоряться до 2,5 ГГц при базовой частоте 2,28 ГГц, версия для ноутбуков может быть настроена производителем на работу в диапазоне 45…100 Вт, частоты при этом могут находиться в диапазоне от 1455 до 2497 МГц. Обе версии оснащаются 8 ГБ видеопамяти GDDR7 со 128-битной шиной.

По слухам, настольные видеокарты появятся в продаже 19 мая. Примерно в это же время должны появиться ноутбуки с мобильной версией GeForce RTX 5060, видеокарта нацелена на сегмент устройств с ценой от 1099 долларов США.