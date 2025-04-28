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Moleculo
Изменения в репозитории Intel PCM подтверждают кодовые имена архитектур P- и E-ядер Panther Lake
Процессоры должны представить в этом году

С недавними обновлениями репозитория Intel perfmon появилась поддержка будущих процессоров семейства Panther Lake, а также подтвердились кодовые имена архитектур производительных P- и эффективных E-ядер: Cougar Cove и Darkmont соответственно, — сообщает Tom’s Hardware. Маломощные эффективные ядра, обычно обозначаемые LP-E (Low Power Efficiency), тоже могут быть основаны на архитектуре Darkmont, полагают специалисты.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Intel начала пробное производство по техпроцессу Intel 18A, который используется в Panther Lake. Ожидается, что массовое производство этих процессоров начнётся во второй половине года, в это же время процессоры должны дебютировать на рынке. В Tom’s Hardware считают, что график запуска Panther Lake будет похож на график Meteor Lake, иными словами, в этом году успеет появиться не так много устройств с новыми процессорами, основная масса ожидается уже после наступления следующего, 2026 года.

Intel Panther Lake является преемником и заменой процессорам Arrow Lake класса U и H, но не Lunar Lake — эти процессоры уникальный продукт с оперативной памятью в одном корпусе, ограниченным TDP и оптимизированным по энергопотреблению дизайном.

Текущие слухи указывают на то, что процессоры Intel Panther Lake предложат до 18 ядер в гибридной конфигурации 6P+8E+4LPE и до 12 ядер Xe интегрированной графики на основе следующей графической архитектуры Intel Celestial (Xe 3-го поколения). Процессоры Panther Lake, как ожидается, станут основой широкого спектра устройств, включая ноутбуки различных классов и портативные компьютеры с SODIMM памятью, распаянной памятью, а также LPCAMM памятью.

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#intel #процессоры
Источник: tomshardware.com
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