Последние слухи с китайских форумов.

Видеокарты AMD Radeon RX 9060 XT представят 18 мая и выпустят в июне, а RX 9070 GRE задержится до четвёртого квартала, сообщает VideoCardz со ссылкой на слухи с китайского форума Board Channels.

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Формулировки могут быть неточными из-за машинного перевода с китайского языка, но что касается новых игровых видеокарт RX 9060 XT — ранее уже назывались аналогичные сроки их появления на рынке. А вот то, что выпуск RX 9070 GRE решили отложить — это новый слух. Причины этого не объясняются, видеокарту якобы должны были представить 8 мая, но теперь её запуск запланирован к началу фестиваля распродаж 11.11. Источники VideoCardz пока не могут подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Источник изображения: VideoCardz

Ранее инсайдеры называли характеристики будущих видеокарт AMD. Так, RX 9060 XT приписывают графический процессор Navi 44 XT с потоковыми процессорами в количестве 2048 единиц, 8 или 16 ГБ видеопамяти GDDR6 со 128-битной шиной и чипами 20 Гбит/с. В свою очередь, RX 9070 GRE основана на графическом процессоре Navi 48 XL с потоковыми процессорами в количестве 3072 единиц, оснащается 12 ГБ видеопамяти с шиной 192-бита и чипами 18 Гбит/с.

Предполагалось, что RX 9070 GRE заполнит большой пробел, образующийся между RX 9060 XT и RX 9070, последняя в руках продвинутых энтузиастов может даже догнать RX 9070 XT — известны успешные эксперименты с перепрошивкой BIOS для разблокировки лимитов мощности.