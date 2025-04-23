Видеокарты AMD Radeon RX 9060 XT представят 18 мая и выпустят в июне, а RX 9070 GRE задержится до четвёртого квартала, сообщает VideoCardz со ссылкой на слухи с китайского форума Board Channels.
Формулировки могут быть неточными из-за машинного перевода с китайского языка, но что касается новых игровых видеокарт RX 9060 XT — ранее уже назывались аналогичные сроки их появления на рынке. А вот то, что выпуск RX 9070 GRE решили отложить — это новый слух. Причины этого не объясняются, видеокарту якобы должны были представить 8 мая, но теперь её запуск запланирован к началу фестиваля распродаж 11.11. Источники VideoCardz пока не могут подтвердить или опровергнуть эту информацию.
Ранее инсайдеры называли характеристики будущих видеокарт AMD. Так, RX 9060 XT приписывают графический процессор Navi 44 XT с потоковыми процессорами в количестве 2048 единиц, 8 или 16 ГБ видеопамяти GDDR6 со 128-битной шиной и чипами 20 Гбит/с. В свою очередь, RX 9070 GRE основана на графическом процессоре Navi 48 XL с потоковыми процессорами в количестве 3072 единиц, оснащается 12 ГБ видеопамяти с шиной 192-бита и чипами 18 Гбит/с.
Предполагалось, что RX 9070 GRE заполнит большой пробел, образующийся между RX 9060 XT и RX 9070, последняя в руках продвинутых энтузиастов может даже догнать RX 9070 XT — известны успешные эксперименты с перепрошивкой BIOS для разблокировки лимитов мощности.