И пару моделей с двумя — все SFF-ready.

ZOTAC выпустит компактную SFF-ready модель NVIDIA GeForce RTX 5060 с системой охлаждения, оснащённой одним вентилятором, сообщает VideoCardz. Модель получила говорящее название SOLO и должна появиться одновременно со всеми остальными моделями ZOTAC на старте продаж в мае.

Источник изображения: ZOTAC

На момент написания RTX 5060 в исполнении SOLO отсутствует в каталоге компании, модель показали только на паре слайдов вместе с несколькими другими двухвентиляторными исполнениями: AMP и TWIN EDGE (OC) — они тоже отвечают требованиям программы SFF-ready, т. е. по оценке специалистов NVIDIA подходят для сборок в компактном форм-факторе. В числе преимуществ двухвентиляторных вариантов ZOTAC перечисляет доработанные системы охлаждения IceStorm 2.0 с композитными тепловыми трубками и вентиляторами BladeLink с окольцованной крыльчаткой.

Источник изображения: ZOTAC, VideoCardz

Отдельно отмечается, что все перечисленные видеокарты оснащены 8-контактными разъёмами дополнительного питания. В совокупности с компактной конструкцией это позволяет рассматривать новинки как один из самых простых и доступных вариантов для обновления существующих систем начального и среднего уровня: они поместятся практически в любой корпус, отличаются относительно невысоким энергопотреблением, не требуя наличия у блока питания нового кабеля 12v-2x6. Стандартное значение полной мощности (Total Graphics Power, TGP) для видеокарты RTX 5060 составляет 145 Вт.