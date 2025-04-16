Специалисты не теряют надежд, что процессоры доберутся и до потребительской платформы.

В одном из новых патчей ядра Linux инженерами Intel была внедрена поддержка процессоров семейства Bartlett Lake-S, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на публикацию Phoronix. В коде процессоры отнесены к семейству с обозначением CPU 6. В Tom’s Hardware также отметили, примечание инженера: «Bartlett Lake имеет продукт только с P-ядрами Raptor Cove», — специалисты ресурса посчитали, что это явный намёк на появление многоядерных моделей только с производительными P-ядрами, тем не менее, специалист мог иметь ввиду уже представленный младший процессор семейства с конфигурацией 4P+0E.

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На днях о процессорах Intel Bartlett Lake-S в загадочном сообщении напомнил и оверклокер MSI под псевдонимом Toppc. Специалист указал на улучшение поддержки процессоров в одном из обновлений программы AIDA64, сказав, что не может поделиться подробностями из-за соглашения о неразглашении. Некоторые посчитали это намёком на возможное появление процессоров Bartlett Lake-S на потребительском рынке. Изначально эти процессоры предназначались для сетевых и периферийных вычислений, они совместимы с сокетом Intel LGA 1700 и платами на базе чипсетов Intel 600 и 700 серии. Это имело бы смысл, если Intel действительно планирует выпустить 10- и 12-ядерные модели только с P-ядрами, так владельцы систем с сокетом LGA 1700 получили бы несколько интересных вариантов для обновления платформы. Наличие только P-ядер могло бы позволить Intel снова включить поддержку инструкций AVX-512, считают в Tom’s Hardware, если это возможно, после того как её отключали на уровне кремния.