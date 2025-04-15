Никакой конкретики, однако ранее ходили слухи о возможном появлении версий этих процессоров для потребительских систем.

Сохраняется небольшая вероятность появления новых процессоров для платформы Intel LGA 1700, полагают в VideoCardz, ссылаясь на недавнее сообщение оверклокера под псевдонимом Toppc в блоге на платформе bilibili. Специалист обратил внимание подписчиков на расширение поддержки процессоров Bartlett Lake-S в новой версии программного обеспечения AIDA64, отметив, что не может раскрыть больше информации из-за соглашения о неразглашении.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

Что хотел сказать оверклокер, непонятно, семейство Bartlett Lake-S было анонсировано Intel в начале года — это процессоры для сетевых и периферийных вычислений. Процессоры вошли в серию Core 200, они совместимы с сокетом LGA 1700 и материнскими платами с чипсетами Intel 600 и 700 серии, но не предназначены для потребительского рынка, да и смысла в этом пока нет — конфигурации ядер те же, что у потребительских аналогов. Например, Core 7 251E имеет 24 ядра в конфигурации 8P+16E. Ходили слухи, что в семействе Bartlett Lake-S появятся процессоры только с P-ядрами, включая 10- и 12-ядерные модели — это был бы уже интересный вариант для обновления компьютеров с сокетом LGA 1700.

На момент написания нет никакой конкретной информации о возможных изменениях, касающихся семейства процессоров Intel Bartlett Lake-S. В новой версии AIDA64 улучшилась поддержка не только этих процессоров, но и других — Intel Wildcat Lake. Как ожидается, Wildcat Lake — будущие процессоры для ноутбуков, которые появятся вместе с процессорами Panther Lake, являясь более доступным маломощным решением.