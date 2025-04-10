Обновлённая (Refresh) версия семейства Dragon Range.

AMD официально представила процессоры Ryzen 8000HX обновлённого (Refresh) семейства Dragon Range, сообщает VideoCardz. Четыре модели были перечислены на сайте компании спустя несколько дней после того, как на зарубежных торговых площадках заметили появление первого ноутбука линейки ASUS ROG STRIX на базе флагманского AMD Ryzen 9 8945HX и дискретной графики NVIDIA GeForce RTX 50.

Источник изображения: Vishnu Mohanan, Unsplash (отредактировано)

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Флагманский процессор AMD Ryzen 9 8945HX предлагает 16 ядер Zen 4 с поддержкой «одновременной многопоточности» (Simultaneous Multithreading, SMT) и пиковой частотой в режиме ускорения 5,4 ГГц, 64 МБ кэш-памяти 3-го уровня и интегрированную графику Radeon 610M, которая справится с выполнением базовых и вспомогательных задач. Для более сложных задач ноутбуки с процессорами Dragon Range (Refresh) оснащаются производительной дискретной графикой. Ещё один важный момент, процессоры Dragon Range (Refresh) основаны на настольных процессорах AMD и не имеют встроенного нейронного блока.

Линейка включает ещё один 16-ядерный процессор, AMD Ryzen 9 8940HX, который отличается от 8945HX меньшей тактовой частотой (пиковая 5,3 ГГц). Ещё два процессора, 12-ядерный 24-поточный Ryzen 7 8840HX с 64 МБ кэш-памяти 3-го уровня и 8-ядерный 16-поточный Ryzen 7 8745HX с 32 МБ кэш-памяти 3-го уровня, могут повышать частоту ядер до 5,1 ГГц.

Источник изображения: VideoCardz

Процессоры предназначены для высокопроизводительных мобильных рабочих станций и игровых ноутбуков, настроены на работу при базовом TDP от 55 до 75 Вт. Ожидается, что ассортимент ноутбуков с процессорами AMD Ryzen 8000HX и новыми видеокартами NVIDIA GeForce RTX 50 расширится в ближайшее время.