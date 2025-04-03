Новый слоган: That’s the power of Intel Inside.

Центром обновлённого фирменного стиля Intel стал слоган That’s the power of Intel Inside, сообщает Tom’s Hardware. Это возвращение к культовой маркетинговой кампании 1990-х годов, объясняют журналисты ресурса. Объявление было сделано на мероприятии Vision 2025 в Лас-Вегасе и направлено на то, чтобы снова акцентировать внимание на том, какую роль в окружающем нас мире играют компьютеры на базе процессоров Intel, а также их владельцы. Компания намерена подчеркнуть, как её продукты и технологии раскрывают потенциал отдельных пользователей, сообществ, партнёров и клиентов, связывая личное влияние с глобальным.

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Оригинальная кампания Intel Inside, запущенная в 1991 году, ознаменовала собой поворотный момент в маркетинге технологий. В то время такие компании, как Apple и Microsoft, ориентировались на потребителей, а поставщики отдельных компонентов в основном на системных интеграторах, Intel выходила за рамки этой концепции. Стратегия Intel включала масштабную рекламу за пределами деловых изданий, узнаваемые логотипы-наклейки и прочие атрибуты, которые позволили быстро повысить узнаваемость бренда. Логотип Intel Inside повышал доверие потребителей, делал процессор Intel ключевым аргументом при выборе ПК.

На протяжении десятилетий Intel Inside развивался вместе с портфелем продуктов компании, однако с появлением многоуровневой серии процессоров Core i3, i5, i7 и более более широкой экосистемы брендинга роль Intel Inside снизилась до вспомогательной. Новая кампания направлена на восстановление значимости этого бренда Intel.