На портале Reddit появилось описание очередного случая выхода из строя процессора AMD Ryzen 9 9950X3D на материнской плате ASRock X870 PRO RS всего через три недели эксплуатации, сообщает VideoCardz со ссылкой на пост пользователя под псевдонимом i_fliu. Этот инцидент последовал за недавним аналогичным сообщением о проблемах с загрузкой того же процессора на той же материнской плате, что вызывает опасения по поводу возможных проблем совместимости или проблем с регулировкой напряжения. В отличие от предыдущего случая, когда пользователь смог вернуть процессор по гарантии, в рассматриваемом случае процессор получил видимые физические повреждения, что усложнит процесс возврата товара.
Проблема возникла после продолжительной игровой сессии. Как отмечает пользователь, это была не ресурсоёмкая игра (предположительно, Rocket League или League of Legends). Тем не менее, в системе использовался 4K OLED монитор с частотой обновления 240 Гц, что увеличивает нагрузку как на процессор, так и графический ускоритель для подготовки и отрисовки кадров с высокой частотой при высоком разрешении. Система выключилась и повторно не загрузилась. Пользователь также подтвердил, что Precision Boost Overdrive (PBO) не был включён. Пользователь не заметил видимых повреждений самого сокета AM5.
Как видно на фото, в области контактов процессора появилась выпуклость. Аналогичные повреждения наблюдались на предыдущих процессорах AMD Ryzen 7000 и 9000 серии при выходе их строя из-за чрезмерного напряжения SoC, подаваемого материнской платой. Однако ни AMD, ни ASRock официально не подтвердили наличие каких-либо текущих проблем, связанных с новыми процессорами или материнскими платами.
Хотя оба описанных инцидента имеют общую черту: использование процессора AMD Ryzen 9 9950X3D и материнской платы ASRock X870 PRO RS, для определения первопричины отказов требуется дальнейшее расследование, — пишет VideoCardz.
Пользователи Reddit ведут статистику известных случаев выхода из строя процессоров AMD Ryzen, так, накануне сообщалось, что в этой статистике описано уже более 100 случаев. Процессоры выходят из строя на различных материнских платах, но чаще всего упоминаются платы ASRock.