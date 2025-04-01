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Moleculo
Стало известно об очередном случае выхода из строя AMD Ryzen 9 9950X3D на плате ASRock
Точные причины остаются неизвестными.

На портале Reddit появилось описание очередного случая выхода из строя процессора AMD Ryzen 9 9950X3D на материнской плате ASRock X870 PRO RS всего через три недели эксплуатации, сообщает VideoCardz со ссылкой на пост пользователя под псевдонимом i_fliu. Этот инцидент последовал за недавним аналогичным сообщением о проблемах с загрузкой того же процессора на той же материнской плате, что вызывает опасения по поводу возможных проблем совместимости или проблем с регулировкой напряжения. В отличие от предыдущего случая, когда пользователь смог вернуть процессор по гарантии, в рассматриваемом случае процессор получил видимые физические повреждения, что усложнит процесс возврата товара.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Проблема возникла после продолжительной игровой сессии. Как отмечает пользователь, это была не ресурсоёмкая игра (предположительно, Rocket League или League of Legends). Тем не менее, в системе использовался 4K OLED монитор с частотой обновления 240 Гц, что увеличивает нагрузку как на процессор, так и графический ускоритель для подготовки и отрисовки кадров с высокой частотой при высоком разрешении. Система выключилась и повторно не загрузилась. Пользователь также подтвердил, что Precision Boost Overdrive (PBO) не был включён. Пользователь не заметил видимых повреждений самого сокета AM5.

Источник изображения: i_fliu, Reddit

Как видно на фото, в области контактов процессора появилась выпуклость. Аналогичные повреждения наблюдались на предыдущих процессорах AMD Ryzen 7000 и 9000 серии при выходе их строя из-за чрезмерного напряжения SoC, подаваемого материнской платой. Однако ни AMD, ни ASRock официально не подтвердили наличие каких-либо текущих проблем, связанных с новыми процессорами или материнскими платами.

Хотя оба описанных инцидента имеют общую черту: использование процессора AMD Ryzen 9 9950X3D и материнской платы ASRock X870 PRO RS, для определения первопричины отказов требуется дальнейшее расследование, — пишет VideoCardz.

Пользователи Reddit ведут статистику известных случаев выхода из строя процессоров AMD Ryzen, так, накануне сообщалось, что в этой статистике описано уже более 100 случаев. Процессоры выходят из строя на различных материнских платах, но чаще всего упоминаются платы ASRock.

#amd
Источник: videocardz.com
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