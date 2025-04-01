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Moleculo
Возможности Microsoft Copilot+PC теперь доступны на системах с AMD Ryzen 300 и Intel Core Ultra 200V
Ранее возможности Copilot+ PC были доступны исключительно на системах с процессорами Qualcomm Snapdragon.

Microsoft расширяет совместимость программы Copilot+ PC на ноутбуки, использующие новые процессоры AMD и Intel. Ранее возможности Copilot+ PC были доступны исключительно на системах с процессорами Qualcomm Snapdragon, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Jaime Marrero, Unsplash

Объявление было сделано накануне. Возможности Copilot+ PC теперь доступны на системах с процессорами AMD Ryzen AI 300-й серии (в частности, семейств Strix Point и Kraken), а также на системах с процессорами Intel Core Ultra 200V (Lunar Lake). В рамках первоначальной стратегии Microsoft отдавала приоритет платформе Qualcomm Snapdragon в рамках усилий по продвижению разработки Windows на ARM. В Microsoft не упоминают в числе совместимых процессоров решения AMD Ryzen AI MAX+ 300, но, скорее всего, их просто забыли упомянуть — в процессорах Strix Halo используется тот же нейронный блок NPU, что в процессорах Strix Point и Kraken. Напротив, процессоры Intel Arrow Lake не упоминаются поскольку их нейронные блоки не обладают достаточной производительностью для сертификации Copilot+ PC.

В число доступных возможностей Copilot+ PC входят: создание субтитров в реальном времени, интеллектуальный помощник CoCreator в Paint для превращения набросков в изображения, создание изображений по текстовому описанию, изменение стилистики изображений.

Изначально программа Copilot+ PC дебютировала 20 мая 2024 года с эксклюзивной поддержкой систем Snapdragon. Решение Microsoft отдать приоритет Qualcomm было обусловлено желанием предоставить компании преимущество при выходе на рынок ноутбуков и усилить сотрудничество в области Windows на ARM. Теперь Microsoft открывает возможности Copilot+ PC для более широкого спектра аппаратного обеспечения.

#microsoft #copilot+ pc
Источник: videocardz.com
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