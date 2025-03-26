Возможно, появятся готовые платы для досборки настольных систем.

В интервью генерального директора AMD Лиза Су (Lisa Su) руководителю подразделения ASUS в Китае Тони Ю (Tony Yu) проскользнул намёк на возможность появления процессоров Ryzen AI Max 300 семейства Strix Halo на настольных ПК, сообщает Wccftech. Специалисты ресурса отмечают, что процессоры Strix Halo на мобильных устройствах используют сокет FP11, который крупнее AM5, поэтому вряд ли их можно переделать для полноценных настольных платформ с сокетом LGA. Скорее всего, речь идёт о мини-ПК и платформах для досборки с готовыми материнскими платами, на которых будет размещён процессор и, возможно, оперативная память LPDDR5X.

Источник изображения: AMD, Wccftech

На самом деле такие решения уже появляются: компания Framework представила настольный компьютер Desktop на базе платформы с процессором AMD Ryzen AI Max 300. В частности, компьютер продвигается как компактное, выгодное и производительное решение для разработчиков в сфере искусственного интеллекта (ИИ). В числе особенностей возможность объединения нескольких платформ в рабочий кластер для работы с ИИ. Планирует ли AMD выпустить нечто подобное официально, не уточняется.

Существует ряд компаний, которые уже на протяжении некоторого времени занимаются выпуском материнских плат для настольных ПК с распаянными мобильными версиями процессоров AMD и Intel. В частности, ассортимент готовых игровых компьютеров компании Lenovo в Китае включал такие модели. Поэтому вполне вероятно, что аналогичные решения с процессорами AMD Ryzen AI Max 300 появятся в обозримом будущем.

В серии AMD Ryzen AI Max 300 представлено несколько процессоров, флагманом является Ryzen AI Max+ 395: 16 ядер Zen 5, интегрированная графика Radeon 8060S (RDNA 3.5) с количеством вычислительных блоков Compute Units (CU), равным 40, интегрированный нейронный блок с производительностью 50 триллионов операция в секунду. Платформы с этими процессорами могут оснащаться 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, что позволяет работать с большими языковыми моделями ИИ. С играми процессоры тоже отлично справляются, производительность интегрированной графики в играх находится на уровне дискретных решений среднего уровня: в AMD заявляли о превосходстве над версией NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуков с аналогичным уровнем мощности (50…65 Вт).