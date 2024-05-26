По сути, это настольные процессоры в корпусе BGA для производительных игровых ноутбуков и мобильных рабочих станций.

Компания Lenovo впервые оснастила свои настольные компьютеры процессорами, в первую очередь ориентированными на ноутбуки, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Lenovo

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В новой серии настольных ПК Lenovo Legion 7000K на выбор предлагаются различные конфигурации с процессорами Intel Core 14-го поколения класса HX. По сути, это настольные процессоры в корпусе BGA для производительных игровых ноутбуков и мобильных рабочих станций. Как утверждается, увеличение лимитов мощности, которое стало возможным благодаря охлаждению настольного класса, позволяет добиться производительности не хуже, чем у настольных аналогов. Даже лучше, если верить тестам компании. Также создание кастомных плат с распаянными процессорами для таких ПК может быть дешевле и снизить цену сборки.

Источник изображения: Lenovo

Подобные гибриды с мобильными процессорами, распаянными на плате для настольных ПК, уже несколько лет предлагаются различными китайскими компаниями. Конструкция называется Mobile on Desktop или MoDT. То, что Lenovo, крупнейший производитель ПК в Китае, начинает использовать такие конструкции, должно означать официальное одобрение со стороны Intel, считают в VideoCardz, а значит в будущем количество таких систем на рынке может возрасти.

Источник изображения: Lenovo

В предлагаемых конфигурациях используются два процессора: 24-ядерный (8P+16E) Intel Core i9-14900HX и 16-ядерный (8P+8E) Core i7-14650HX. Мощность первого повышена до 190 Вт, а второго — до 160 Вт. Пиковые частоты P-ядер достигают 5,8 и 5,2 ГГц соответственно. Комплектный башенный кулер способен рассеять до 190 Вт тепла.

Источник изображения: Lenovo

Что касается цен, флагманская конфигурация с Intel Core i9-14900HX, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER (настольной), 32 ГБ оперативной памяти и терабайтным накопителем стоит 14999 юаней. Тысячу юаней можно сэкономить, выбрав конфигурацию с Core i7-14650HX, ещё тысячу — заменив видеокарту на RTX 4070 SUPER. Так можно продолжать до 8299 юаней, столько просят за конфигурацию с Core i7, RTX 4060 и 24 ГБ оперативной памяти, есть вариант с RTX 4060 Ti.