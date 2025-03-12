Появление устройств ожидают в мае.

На сайтах зарубежных торговых сетей заметили появление ноутбуков с дискретными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5060 и 5050, сообщает VideoCardz. Это ноутбуки MSI Venture Pro 16 и Acer Predator Helios Neo 16S AI. Обе видеокарты оснащаются 8 ГБ видеопамяти GDDR7, однако предварительные спецификации в каталогах ритейлеров могут быть неточными.

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Если верить слухам, настольная RTX 5050 получит GDDR6 память, скорости работы которой должно быть достаточно для такой бюджетной видеокарты. В случае с ноутбуками важно снизить энергопотребление, поэтому RTX 5050 для ноутбуков могут оснастить более энергоэффективной GDDR7.

Ноутбуки MSI заметили на сайте французского ритейлера PC21.fr.

Источник изображения: VideoCardz, PC21

На момент написания в новой серии игровых видеокарт NVIDIA для ноутбуков официально представлены GeForce RTX 5090 24 ГБ, RTX 5080 16 ГБ, RTX 5070 Ti 12 ГБ, RTX 5070 8 ГБ. Возможно, ноутбучную RTX 5060 представят завтра вместе с настольными RTX 5060 и 5060 Ti.

Ожидается, что ноутбуки с видеокартами RTX 5060 и 5050 будут стоить меньше 1000 долларов США и появятся в продаже в мае.