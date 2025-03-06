И это только одна модель, а есть ещё сотни других.

Один из крупнейших британских ритейлеров Overclockers UK сообщил о наличии более тысячи видеокарт AMD Radeon RX 9070 XT перед стартом продаж. Причём речь идёт только об одной модели, Pulse от компании Sapphire. Есть и другие, включая сотни моделей от GIGABYTE и ASUS, пишет VideoCardz со ссылкой на ряд источников.

Источник изображения: Sapphire, VideoCardz

Всё это говорит о том, что AMD лучше готова к началу продаж, чем NVIDIA. В частности, авторы ресурса говорят о проблемах с доступностью GeForce RTX 5070, продажи которой начались вчера, найти видеокарты по рекомендованной цене очень сложно. Напротив, RX 9070 XT в исполнении Pulse является одной из моделей, которые планируется продавать по рекомендованной цене или, по крайней мере, очень близкой к рекомендованной.

Источник изображения: Overclockers UK, Sapphire, VideoCardz

В Сети уже объявились владельцы новых видеокарт AMD, которые смогли приобрести их до официального старта продаж. Вряд ли в этом есть какой-то смысл, поскольку драйвер, необходимый для работы этих видеокарт, выпустят только после старта продаж.

Обзоры AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT появились накануне. Многие рецензенты положительно оценили новинки и новую технологию масштабирования изображения FSR 4. В новой архитектуре AMD RDNA 4 инженеры компании значительно повысили производительность в трассировке лучей и теперь видеокарты могут полноценно конкурировать с видеокартами NVIDIA класса 70 в любых игровых сценариях.

По результатам тестирования TechPowerUp, RX 9070 можно считать прямым конкурентом RTX 5070: без трассировки лучей видеокарта немного отстаёт, разница может быть компенсирована в будущих обновлениях программного обеспечения, а вот с трассировкой лучей среднее преимущество RX 9070 достигает 10% за счёт большего объёма памяти. Старшая RX 9070 XT без трассировки в среднем находится на уровне RTX 5070 Ti, с трассировкой уступает около 10…14%, но при этом стоит на 150 долларов дешевле, если сравнивать рекомендованные цены несмотря на проблемы с доступностью таких вариантов видеокарт.

Рецензенты назвали RX 9070 XT за 600 долларов США лучшим выбором в классе, RX 9070 не так впечатлила из-за своей цены 550 долларов — лучше доплатить до более производительной модели. Специалисты считают, что при цене 500 долларов США RX 9070 будет смотреться гораздо интереснее.