А по качеству масштабирования AMD FSR 4 приблизилась к NVIDIA DLSS 4.

Появились первые обзоры видеокарт AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT. На этот раз компания не стала выпускать эталонные версии видеокарт, поэтому в обзорах рассматриваются исключительно партнёрские модели, некоторые из которых значительно разогнаны производителем. Например, в TechPowerUp протестировали ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 OC и Sapphire Radeon RX 9070 XT Nitro+, у которых тактовые частоты графического процессора повышены на 3…5% относительно эталонных.

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Специалисты TechPowerUp назвали обе видеокарты фантастическим выбором для игр в разрешении 1440p, производительности достаточно для 4K разрешения в случае понижения некоторых графических настроек и использования технологий масштабирования изображения.

ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 OC. Источник изображения: TechPowerUp

В разрешении 1440p без трассировки лучей и масштабирования RX 9070 в среднем на 15% быстрее RX 7900 GRE и на 27% быстрее RX 7800 XT, в 4K среднее преимущество увеличивается до 30%, уровень производительности практически идентичен RX 7900 XT. Видеокарта расположилась примерно посередине между NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti и RTX 4070 Ti SUPER, оказавшись немного производительнее RTX 5070.

Sapphire Radeon RX 9070 XT Nitro+. Источник изображения: TechPowerUp

Старшая RX 9070 XT в среднем оказалась на 32% быстрее RX 7900 GRE в 1440p и на 35% быстрее в 4K разрешении. В данном случае видеокарта располагается уже между RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080, предлагает примерно ту же производительность, что RTX 5070 Ti. Без трассировки лучей RX 7900 XTX оказалась производительнее на 3%.

ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 OC. Источник изображения: TechPowerUp

Sapphire Radeon RX 9070 XT Nitro+. Источник изображения: TechPowerUp

Архитектура AMD RDNA 4 действительно значительно лучше справляется с трассировкой лучей. В данном случае производительность RX 9070 находится на уровне RX 7900 XTX, а RX 9070 XT на 18% быстрее флагмана AMD прошлого поколения. В сравнении с видеокартами NVIDIA младшая RX 9070 на 4% отстаёт от RTX 5070 в разрешении 1440p, но выигрывает 10% в 4K за счёт большего объёма видеопамяти. Старшая RX 9070 XT на 14% отстаёт от RTX 5070 Ti.

Результаты разгона могут сильно отличаться в пользу более дорогостоящих моделей. ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 OC это не самое простое и доступное исполнение, а Sapphire Radeon RX 9070 XT Nitro+ является топовым и премиальным вариантом. За счёт разгона видеокарт при максимальном повышении лимита мощности удалось добиться повышения производительности на 13,9% и 9,9% соответственно.

В TechPowerUp остались крайне довольны новой технологией масштабирования AMD FSR 4, заявив о значительном повышении качества изображения и фантастической стабильности изображения. По качеству работы технология близка к NVIDIA DLSS 4 с новыми моделями на базе архитектуры трансформер, но специалисты всё же считают DLSS 4 лучшим вариантом. Включить FSR 4 можно с помощью программного обеспечения AMD для всех игр, в которых реализована встроенная поддержка FSR 3.1.

Среднее энергопотребление RX 9070 в играх составило около 242 Вт, RX 9070 XT — 351 Вт. AMD наконец-то исправила повышенное энергопотребление при воспроизведении нескольких мониторов и видео, подчеркнули в TechPowerUp. Показатели энергоэффективности тоже могут сильно отличаться между моделями в пользу менее разогнанных, но в целом энергоэффективность конкурирующих видеокарт NVIDIA выше. Специалисты не видят в этом проблемы, новые видеокарты AMD оставляют благоприятное впечатление, когда речь заходит о тепловыделении и уровне шума, хотя всё зависит от конкретной модели.

Температура в самой горячей точке графического процессора ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 OC под нагрузкой выросла до 65 градусов по Цельсию (средняя 47 градусов), при этом уровень шума от вентиляторов составлял 26 дБ. Карта ещё тише, если переключиться на специальную прошивку BIOS с менее агрессивной настройкой вентиляторов, но температуры в этом случае вырастут.

Старшая видеокарта горячее, в самой горячей точке графического процессора Sapphire Radeon RX 9070 XT Nitro+ температура повысилась до 83 градусов по Цельсию (средняя 60 градусов). Хотя специалисты назвали охлаждение этой модели лучшим среди других протестированных версий RX 9070 XT, есть варианты, что работали при более низких температурах, но и заводской разгон у них, судя по всему, меньше.

Источник изображения: ChipHell

Накануне появились слухи о высокой температуре чипов памяти на видеокартах RX 9070 XT. Специалисты китайского ресурса ChipHell наглядно подтверждают это в своём обзоре Sapphire Radeon RX 9070 XT Nitro+. При классической установке видеокарты в горизонтальной плоскости температуры видеопамяти под нагрузкой FurMark выросли до 96 градусов по Цельсию, при вертикальной установке максимальная температура памяти 92 градуса по Цельсию. Специалистам TechPowerUp удалось прогреть память на этой модели до 90 градусов. Многовато, на других моделях температуры были ниже: 82…84 градуса на ASUS RX 9070 XT TUF OC и XFX RX 9070 XT Mercury OC. При этом на модели Sapphire из линейки Pulse память прогрелась до 88 градусов по Цельсию.

В ChipHell прогрели память ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 OC до температур 86…88 градусов по Цельсию, в TechPowerUp до 78 градусов. У ASRock RX 9070 Steel Legend температуры выше, и памяти и графического процессора.

Что касается цен, в TechPowerUp считают RX 9070 XT по рекомендованной цене 600 долларов США лучшим вариантом в сегменте, но признают, что RTX 5070 Ti за 750 долларов США кажется более привлекательной за счёт большей производительности, лучшего качества DLSS 4 и генерации кадров, лучших возможностей для вычислений и т.п. Проблема в том, что RTX 5070 Ti сложно найти по рекомендованной цене, да и в целом отмечают дефицит видеокарт. Цены на более продвинутые партнёрские видеокарты AMD тоже выше рекомендованных, но, во всяком случае, специалисты надеются, что AMD наладит поставки и видеокарты не будут в дефиците. Кроме этого, высказывались предположения, что AMD подготовит акции для покупателей, сделав видеокарты более выгодными, только вот акции эти проводятся не во всех странах.

Короче говоря, RX 9070 XT — отличный вариант для игр за свои деньги, если нет необходимости в каких-либо технологиях NVIDIA для вычислений, а преимущество DLSS 4 не является для покупателя значимым. В Tom's Hardware RX 9070 XT назвали потрясающей видеокартой за 600 долларов США. А вот RX 9070 с рекомендованной ценой на 50 долларов ниже смотрится уже не так выгодно, лучше доплатить до RX 9070 XT, считают специалисты. По мнению TechPowerUp, цену RX 9070 нужно было установить на уровне 500 долларов США.