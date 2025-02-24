Приложение сможет сразу распознавать текст на экране.

Microsoft тестирует поддержку полноэкранного распознавания текста в Windows 11 с помощью приложения «Фрагмент и набросок», а также новый инструментарий для обрезки видео, сообщает Windows Latest.

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Microsoft анонсировала функцию обрезки видео для отснятых клипов в недавнем обновлении приложения на канале для разработчиков до версии 11.2501.7.0. Похоже, что на данный момент пользователь может сделать только один «разрез», пока нет возможности разделить видео на несколько отрезков за один раз, как в более продвинутых инструментах. Тем не менее, авторы ресурса крайне положительно оценивают приложение «Фрагмент и набросок», в частности, за его возможности распознавания текста, которые будут улучшены.

Приложение уже может распознавать текст на изображениях и извлекать таблицы. В будущем может появиться возможность полноэкранного распознавания без необходимости делать снимать экрана перед этим. Предполагается, что для быстрого запуска этой функции будет выделено сочетание клавиш Win+Shift+T.