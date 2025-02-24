Официально NVIDIA не подтвердила проблему для этой видеокарты.

В Сети появилось первое сообщение о нехватке блоков растеризации (ROP) в видеокарте NVIDIA GeForce RTX 5080 (исполнение Founders Edition), пишет VideoCardz. Пользователь Reddit под псевдонимом gingeraffe90 опубликовал снимок утилиты GPU-Z, которая сообщает, что вместо заявленных 112 ROP в графическом процессоре задействовано 104 ROP, т.е. на 8 ROP меньше, чем должно быть в соответствии с официальными спецификациями.

Источник изображения: Ganesh Ravikumar, Unsplash (отредактировано)

На прошлой неделе в NVIDIA подтвердили, что в продажу попали дефектные GeForce RTX 5090, 5090D и 5070 Ti. Для RTX 5080 данная проблема официальна не подтверждена, поэтому к опубликованной gingeraffe90 информации возникли вопросы. После этого пользователь прошёл валидацию в базе данных TechPowerUp (разработчиков GPU-Z), подтвердив, что утилита действительно распознала наличие лишь 104 ROP. Стоит отметить, что RTX 5080 и 5070 Ti основаны на разных версиях одного и того же графического процессора под кодовым названием GB203.

Источник изображения: gingeraffe90, Reddit; VideoCardz; TechPowerUp

Первые сообщения о дефектных видеокартах GeForce RTX 50 появились на прошлой неделе, началось всё с RTX 5090, но вскорости NVIDIA подтвердила проблему и для RTX 5070 Ti, оценив объём затронутой продукции в 0,5%. Представитель компании заявил, что в дефектных графических процессорах на один аппаратный блок ROP меньше, чем должно быть. В TechPowerUp объяснили, что для конечного потребителя это означает отсутствие 8 блоков ROP, поскольку маркетологи считают их по-другому, по количеству обрабатываемых пикселей за такт, один аппаратный блок ROP может обрабатывать до 8 пикселей.

В NVIDIA оценили среднюю потерю производительности на дефектных видеокартах в 4%. Независимые тесты показывают, что в отдельных играх и бенчмарках дефектные видеокарты могут быть до 11% медленнее.

Покупателям, которым достались дефектные видеокарты, остаётся самостоятельно решать вопрос с возвратом и заменой. При этом в TechPowerUp подчеркнули, чтобы программное обеспечение подсчитало количество активных ROP в графическом процессоре, нужно обязательно установить совместимый графический драйвер, в противном случае ПО не сможет считать реальное значение и возьмёт стандартное из базы данных.