Количество таких видеокарт оценивается в 0,5% от общего объёма.

В продажу попали видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090, 5090D и 5070 Ti с дефектными графическими процессорами, в которых не хватает блоков растеризации (Render Output Unit, ROP), подтвердил журналистам The Verge представитель NVIDIA. Информация об этом начала широко распространяться накануне, сообщалось только о дефектных RTX 5090, теперь же официально подтверждено, что среди RTX 5070 Ti, поступивших в продажу 20 февраля, т.е. всего несколько дней назад, тоже есть дефектные модели.

Источник изображения: Christian Wiediger, Unsplash

«Мы обнаружили редкую проблему, затрагивающую менее 0,5% (пол процента) графических процессоров GeForce RTX 5090 / 5090D и 5070 Ti, которые имеют меньшее количество ROP, чем было заявлено. Среднее влияние на графическую производительность составляет 4%, без влияния на рабочие нагрузки, связанные с ИИ и вычислениями. Пострадавшие потребители могут обратиться к производителю для замены. Производственная ошибка была устранена», — руководитель глобального PR-отдела NVIDIA GeForce Бен Берраондо (Ben Berraondo).

Как отметили в VideoCardz, в своём заявлении представитель NVIDIA называет довольно точные цифры и это наводит на мысли, что о проблеме уже было известно в течение некоторого времени. В таком случае возникает вопрос, почему NVIDIA не отложила старт продаж видеокарт и не отозвала первые партии для дополнительной проверки качества. Авторы ресурса считают, что снижение производительности на 4% для таких дорогих видеокарт является неприемлемым и высказывают недовольство по поводу отсутствия чётких инструкций для пострадавших пользователей.

Это уже не первая проблема после выхода видеокарт GeForce RTX 50 серии. С тех пор, как NVIDIA выпустила 572-ю «ветку» драйверов для новых видеокарт, поступает множество сообщений о проблемах с «чёрным экраном», пишет VideoCardz. Причём эти проблемы затрагивают не только владельцев новых видеокарт, но и видеокарт прошлых поколений, начиная с серии GeForce RTX 30. Владельцы более зрелых видеокарт, по крайней мере, могут откатиться на старый драйвер, у владельцев новинок такой возможности нет. Некоторые владельцы смогли наладить работу своих видеокарт, но единого решения нет, что может указывать на комплексный характер проблем. NVIDIA исследует проблемы, но официального решения пока нет.

Проблема с перегревом и плавлением 16-контактных кабелей и разъёмов питания тоже остаётся на слуху. За прошедшие недели в Сети появились подобные сообщения как от владельцев новых видеокарт, так и видеокарт прошлого поколения, которые на фоне очередной шумихи решили проверить свои кабели и с удивлением обнаружили характерные для перегрева повреждения пластиковых коннекторов, причём в ряде таких случаев видеокарты работали исправно на протяжении уже долгого времени.