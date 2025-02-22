Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
В NVIDIA подтвердили, что в продажу попали дефектные RTX 5090, 5090D и 5070 Ti
Количество таких видеокарт оценивается в 0,5% от общего объёма.

В продажу попали видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090, 5090D и 5070 Ti с дефектными графическими процессорами, в которых не хватает блоков растеризации (Render Output Unit, ROP), подтвердил журналистам The Verge представитель NVIDIA. Информация об этом начала широко распространяться накануне, сообщалось только о дефектных RTX 5090, теперь же официально подтверждено, что среди RTX 5070 Ti, поступивших в продажу 20 февраля, т.е. всего несколько дней назад, тоже есть дефектные модели.

Источник изображения: Christian Wiediger, Unsplash

«Мы обнаружили редкую проблему, затрагивающую менее 0,5% (пол процента) графических процессоров GeForce RTX 5090 / 5090D и 5070 Ti, которые имеют меньшее количество ROP, чем было заявлено. Среднее влияние на графическую производительность составляет 4%, без влияния на рабочие нагрузки, связанные с ИИ и вычислениями. Пострадавшие потребители могут обратиться к производителю для замены. Производственная ошибка была устранена», — руководитель глобального PR-отдела NVIDIA GeForce Бен Берраондо (Ben Berraondo).

Как отметили в VideoCardz, в своём заявлении представитель NVIDIA называет довольно точные цифры и это наводит на мысли, что о проблеме уже было известно в течение некоторого времени. В таком случае возникает вопрос, почему NVIDIA не отложила старт продаж видеокарт и не отозвала первые партии для дополнительной проверки качества. Авторы ресурса считают, что снижение производительности на 4% для таких дорогих видеокарт является неприемлемым и высказывают недовольство по поводу отсутствия чётких инструкций для пострадавших пользователей.

Это уже не первая проблема после выхода видеокарт GeForce RTX 50 серии. С тех пор, как NVIDIA выпустила 572-ю «ветку» драйверов для новых видеокарт, поступает множество сообщений о проблемах с «чёрным экраном», пишет VideoCardz. Причём эти проблемы затрагивают не только владельцев новых видеокарт, но и видеокарт прошлых поколений, начиная с серии GeForce RTX 30. Владельцы более зрелых видеокарт, по крайней мере, могут откатиться на старый драйвер, у владельцев новинок такой возможности нет. Некоторые владельцы смогли наладить работу своих видеокарт, но единого решения нет, что может указывать на комплексный характер проблем. NVIDIA исследует проблемы, но официального решения пока нет.

Проблема с перегревом и плавлением 16-контактных кабелей и разъёмов питания тоже остаётся на слуху. За прошедшие недели в Сети появились подобные сообщения как от владельцев новых видеокарт, так и видеокарт прошлого поколения, которые на фоне очередной шумихи решили проверить свои кабели и с удивлением обнаружили характерные для перегрева повреждения пластиковых коннекторов, причём в ряде таких случаев видеокарты работали исправно на протяжении уже долгого времени.

#nvidia #видеокарты
Источник: theverge.com
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Су-57Э возвращаясь в РФ приземлился в Иране и показал фигуру высшего пилотажа «Бочка»
2
Американский учёный допускает, что мы 300 лет неверно понимали Первый закон механики Исаака Ньютона
12
С начала года в России открылись более 10 новых производств
+
Марк Цукерберг предсказывает закат эпохи мобильных телефонов
12
Стабильный выпуск One UI 7 может состояться раньше ожидаемой даты
1
На Дальнем Востоке построят новый завод по производству сельскохозяйственной техники
1
Астрономы зафиксировали непрерывные вспышки света вокруг черной дыры в центре Млечного Пути
1
Программа предварительного тестирования One UI 7 подходит к концу, ожидается релиз стабильной версии
+
ИИ изобретает новый материал, твердый как металл и легкий как пластик
3
Астрономы отследили телевизионный сигнал, который создаёт помехи для космических наблюдений
+
Весной, возможно, состоится релиз процессора Snapdragon 8E Ultra
1
TCL раскрыла подробности о новом светодиодном телевизоре X11K QD-Mini
+
Первые результаты AMD Radeon RX 9070 и RX 9070 XT в Geekbench сравнимы с RX 7800 XT и RX 7900 GRE
5
Флагман Sony Xperia 1 VII получит обновлённые камеры
+
Новый автотур «Золотое кольцо Урала» объединит три региона
1
Эксперты полагают, что AMD мешает агрессивному поглощению Intel со стороны Qualcomm, TSMC и Broadcom
1
Китайские видеокарты MTT S80 получили до 120% прироста FPS в играх
5
Nintendo анонсировала ивент для демонстрации своей новой консоли Switch 2
1
Специалисты АвтоВАЗа объяснили почему их машины без турбомотора
9
Garmin выпустила обновлениt 13.31 для смарт-часов Fenix 8 AMOLED, Fenix 8 Solar, Fenix E и Enduro 3
1

Популярные статьи

Как быстро очистить Windows 10 и Windows 11 от мусора и ненужных файлов
27
GeForce RTX 5070 Ti появились на российских прилавках – цена в 2 раза выше рекомендаций NVIDIA
87
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 9400GT 512Mb DDR2
33
В XDA разобрали 6 распространенных жалоб ПК-геймеров и подобрали контраргументы к ним
5
Подводим итоги первого месяца президентства Дональда Трампа
6
Мой личный ТОП 5 классных игр с PlayStation 3 - ностальгия из 2025 года
3
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 360
1
Японские биогибридные дроны научились ориентироваться в пространстве по запаху как насекомые
+

Сейчас обсуждают

Бот_Пригожина_030819
15:10
А есть видео, где её пepдoлят?
МИД Германии Бербок считает необходимым усилить давление на США на фоне переговоров по Украине
Serega Volkov
15:09
Ну не знаю, очки будут близко к глазам это будет тоже самое что сидеть вплотную к телеку плюс они давят на ухи и нос. Это скорее будет как дополнение
Марк Цукерберг предсказывает закат эпохи мобильных телефонов
ЧatoБoт
15:03
Нет, Куртка, ты не всрался!
В NVIDIA подтвердили, что в продажу попали дефектные RTX 5090, 5090D и 5070 Ti
Dmitry Stark
15:00
С выходом новой линейки видеокарт, цены на 40ю обрушились. 4090 на прилавках можно купить за 130к, а на Авито урвать и за 90к. 5090 сейчас тоже продаётся дешевле рекомендованной цены, версия suprime н...
GeForce RTX 5070 Ti появились на российских прилавках – цена в 2 раза выше рекомендаций NVIDIA
Так Себе
14:59
Просто сказочную чушь написал. Ситуация с контактными линзами мало, в этом смысле, отличается. Короче, вообще не в теме
Марк Цукерберг предсказывает закат эпохи мобильных телефонов
Опричник
14:46
А согласия Россия не даст, т.к. согласиться - значит признать законность их ареста.
Reuters: В России могут уступить $300 млрд замороженных активов на восстановление Украины
Вася Васильев
14:46
Очки могут быть только доп девайсом, подключаемым к смарту, исключительно устройство ввода-вввода. При этом есть глобальная проблема - энергопитание. Не вижу предпосылок для создания настолько миниатю...
Марк Цукерберг предсказывает закат эпохи мобильных телефонов
si-cat
14:42
"Нашему теляти да волка заломати" 🤣🤣🤣 ©
ВВС США планируют разработать гиперзвуковой беспилотный самолет, достигающий скорости 5 Махов
kaissa
14:33
++ мы все еще достаем телефоны из карманов, даже когда перед нами стоят компьютеры, просто из удобства и привычки. ++ Ну так то конечно намного удобнее смотреть на малюсенький экранчик))) - а не на м...
Марк Цукерберг предсказывает закат эпохи мобильных телефонов
si-cat
14:32
Вот же ж бредня-то 🤣🤣🤣 Если поставщики и налоговики таки ведут учёт, но не принимают мер - значит их всё устраивает (тупо доят налом :)). Если нет - цифры взяты с потолка и проблема высосана из пал...
Суммарная мощность майнинговых ферм в России достигла 11 ГВт, но лишь 3 ГВт легальны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем