В Сети уже появились сообщения первых владельцев.

В Сети появились сообщения первых владельцев видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti с дефектными графическими процессорами, пишет VideoCardz. Вместо 96 блоков растеризации (ROP) в графическом процессоре видеокарты включено 88.

По предварительным оценкам, в бенчмарках 3DMark это приводит к снижению производительности на величину от 3% до 11%. Полноценная RTX 5070 Ti на 12% быстрее в Time Spy, на 9% быстрее в Speed Way и на 3% быстрее в Steel Nomad, сообщил один из владельцев подобной видеокарты на форуме ComputerBase.

Источник изображения: Caspar Camille Rubin, Unsplash

На днях в NVIDIA подтвердили, что в продажу попали видеокарты RTX 5090, 5090D и 5070 Ti с дефектными графическими процессорами, в которых по неназванной причине на один аппаратный блок ROP меньше, чем нужно. Программное обеспечение указывает на отсутствие 8 блоков ROP, поскольку маркетологи считают эти блоки по количеству обрабатываемых пикселей, а не по фактическому количеству аппаратных блоков. Поскольку один аппаратный блок обрабатывает до 8 пикселей за такт, пользовательское программное обеспечение, такое как GPU-Z, сообщает о отсутствии 8 ROP, объяснили в TechPowerUp. Также специалисты обратили внимание: чтобы GPU-Z смог подсчитать количество ROP, необходимо установить графический драйвер, иначе значение будет взято из базы данных.

Первые сообщения о дефектных RTX 5090, 5090D и 5070 Ti появились на этой неделе. Причём RTX 5070 Ti появились в продаже только 20 февраля. В NVIDIA оценивают долю затронутых чипов в 0,5%. Это не единственная проблема NVIDIA после запуска новых видеокарт, пользователи также жалуются на качество новых драйверов 572-й ветки. В числе проблем чёрные экраны, ошибки и вылеты в играх.