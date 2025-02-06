Ожидается, что это будут более доступные решения.

MSI расширяет ассортимент доступных материнских плат AM5 для новейших процессоров AMD Ryzen X3D, сообщает Wccftech. Новые материнские платы с чипсетом B850 появятся во втором квартале 2025 года, это будет несколько вариантов в сериях MPG и PRO, а также MAG, такие как Tomahawk и Mortar. Особенно стоит отметить Mini-ITX плату EDGE TI WIFI, дополняющую уже выпущенную полноразмерную версию ATX.

Источник изображения: MSI, Wccftech

MSI MPG B850I Edge WIFI (Mini-ITX)

MSI PRO B850M-P WIFI (M-ATX)

MSI PRO B850M-B (M-ATX)

MSI B850 Gaming PLUS WIFI PZ (ATX)

MSI PRO B850M-A WIFI PZ (M-ATX)

Эти материнские платы будут обладать передовыми возможностями в области ввода-вывода (IO), включая Wi-Fi 7 со скоростью 320 МГц, 5-гигабитные адаптеры проводной сети, а также слоты M.2 PCIe Gen 5. Они будут поддерживать разгон процессора и памяти, а также функции EZ DIY, упрощающие процесс сборки компьютера.

Ожидается, что в ближайшее время AMD выпустит два новых 3D V-Cache процессора: Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D. Они присоединяться к уже выпущенному ранее Ryzen 7 9800X3D.