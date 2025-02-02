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Moleculo
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti и 5060 ожидаются в марте
Судя по презентации поставщика видеокарт Colorful.

В Сети появился слайд из презентации, предположительно, компании Chaintech, где продемонстрирован график выпуска видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 и, в частности, RTX 5060 Ti и 5060, которые компания ожидает в марте, сообщает VideoCardz, отмечая, что Chaintech является основным поставщиком видеокарт для Colorful. Также график указывает на появление видеокарт RTX 5070 Ti и 5070 в феврале — они официально анонсированы, в отличие от видеокарт класса 60, но точная дата выпуска остаётся неизвестной.

Источник изображения: Ganesh Ravikumar, Unsplash (отредактировано)

На момент написания характеристики видеокарт RTX 5060 Ti и 5060 неизвестны. Судя по информации, найденной ранее в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), один из партнёров NVIDIA готовится к появлению двух версий RTX 5060 Ti с разным объёмом видеопамяти: 8 и 16 ГБ. В свою очередь, ожидается, что RTX 5060 получит 8 ГБ видеопамяти с маловероятными перспективами обновления до 12 ГБ за счёт применения чипов GDDR7 по 3 ГБ. Надёжного подтверждения всех этих слухов нет.

Источник изображения: Chaintech, VideoCardz

С точки зрения позиционирования, конкурентами RTX 5060 могут стать Intel Arc B580 и AMD Radeon RX 9060. Последняя ещё не анонсирована, причём в марте AMD планирует начать продажи видеокарт RX 9070, когда появятся более доступные — непонятно.

#nvidia #видеокарты
Источник: videocardz.com
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