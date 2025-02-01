Ранее AMD анонсировала Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D.

Процессоры AMD Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D планируют выпустить в марте, как и видеокарты Radeon RX 9070 и 9070 XT, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию французского ресурса Cowcotland. Источники ресурса, связанные со сферой торговли, утверждают, что продажи начнутся в конце месяца. Более того, высока вероятность, что новые 3D V-Cache процессоры и первые видеокарты RDNA 4 поступят в продажу в одно время. В таком случае не исключено, что компания подготовит какие-то акционные комплекты с дополнительными скидками или подарками в виде игр и программ.

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AMD официально не называла точные даты начала продаж перечисленных процессоров и видеокарт, подтвердив лишь, что они появятся в первом квартале 2025 года. Ходили слухи, что новинки выпустят до конца января, они не подтвердились, хотя есть признаки того, что такие планы у AMD всё же были. Теперь AMD планирует выпустить видеокарты в марте, в каком месяце выпустят процессоры, компания не уточняла.

AMD Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D — это 16- и 12-ядерные процессоры с 3D V-Cache. В этих моделях ядра процессоров разделены между двумя кристаллами и только один из них оснащается дополнительной кэш-памятью. Этого принципа компания придерживалась и ранее, однако в числе преимуществ новинок иное расположение кристаллов с ядрами и дополнительным кэшем — 3D V-Cache кристалл теперь снизу, что позволяет улучшить теплоотвод от ядер и за счёт этого повысить частоты. В числе других преимуществ поддержка разгона. Как отмечал один из представителей AMD, в среднем 9950X3D и 9900X3D обеспечат те же впечатления от игр, что и 9800X3D, предлагая более высокую производительность в многоядерных рабочих задачах.

Относительно видеокарт: инсайдер Moore’s Law Is Dead ожидает, что Radeon RX 9070 и 9070 XT будут быстрее GeForce RTX 5070 и 5070 Ti от NVIDIA. Успех видеокарт AMD также во многом будет зависеть от цены, а также от того, сбудутся ли обещания о значительном повышении производительности в трассировке лучей. Ранее представители AMD заявили, что видеокарты будут дешевле 1000 долларов США, потом опровергли слухи о первоначальной цене RX 9070 XT на уровне 899 долларов США, т.е. видеокарта должна быть ещё дешевле.