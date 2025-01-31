Многокадровая генерация поддерживается.

3DMark DLSS feature test был обновлён для поддержки DLSS 4 с многокадровой генерацией, сообщает VideoCardz. В тесте доступны все предлагаемые NVIDIA режимы генерации кадров: x2, x3 и x4, — когда генерируется один, два и три кадра соответственно. Генерация более одного кадра на момент написания является эксклюзивом видеокарт GeForce RTX 50 серии.

Источник изображения: VideoCardz, UL

Тест поддерживает разрешения от 1080p до 8K, позволяя тщательно сравнить качество нативного изображения и изображения, полученного в результате работы технологий DLSS — доступны пресеты качество, производительность и ультра-производительность. Тест проводится в два этапа: сначала без каких-либо вспомогательный технологий, а затем с выбранным пресетом DLSS. В итоге пользователь может подробно сравнивать полученные изображения, используя различные вспомогательные инструменты, встроенные в интерфейс бенчмарка.

В VideoCardz отмечают, что 3DMark DLSS feature test основан на Port Royal, который стал первым бенчмарком с трассировкой лучей от разработчиков UL.