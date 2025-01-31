Когда выпустят RTX 5070, пока непонятно.

В новой версии программы HWiNFO под номером 8.21 появится поддержка NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, сообщает VideoCardz. Эта следующая видеокарта новой серии, которую NVIDIA планирует выпустить в феврале. По слухам, старт продаж RTX 5070 Ti запланирован на 20 февраля. Интересно, что о дате начала продаж RTX 5070 инсайдеры пока молчат, о внедрении её поддержки в HWiNFO информации тоже нет — всё это может намекать на более поздний запуск базовой версии без приставки Ti. Также в новой версии HWiNFO добавят поддержку GeForce RTX 5090D — это версия флагманской видеокарты для Китая с рядом ограничений для соответствия экспортным ограничениям США.

Источник изображения: Ganesh Ravikumar, Unsplash (отредактировано)

Источник изображения: HWiNFO

Накануне NVIDIA начала продажи видеокарт GeForce RTX 5090 и 5080, опубликовала документацию по архитектуре Blackwell и выпустила крупное обновление программного обеспечения. Из документации стали известны подробные технические характеристики новых видеокарт, в частности, что будущая RTX 5070 Ti использует графический процессор GB203, а RTX 5070 — GB205. Что касается крупного обновления ПО, выпущены новые драйвера с поддержкой новых игр и CUDA 12.8, обновлено приложение NVIDIA App с опцией «Замещение DLSS», появились новые фильтры, новая технология генерации кадров на основе драйвера и многое другое.