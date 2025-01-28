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Moleculo
В AMD отрицают, что Radeon RX 9070 XT планировали продавать по цене 899 долларов США
Официально цены не назывались.

Главный архитектор игровых решений в AMD Фрэнк Азор (Frank Azor) отрицает, что видеокарту Radeon RX 9070 XT планировали продавать по цене 899 долларов США, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на публикацию специалиста в социальной сети X (заблокирована в РФ). К этой цифре на днях пришли авторы ресурса VideoCardz после просмотра видео болгарской торговой сети Gplay, где якобы утверждалось, что RX 9070 XT изначально была дороже RX 7900 XT на 500 болгарских левов.

Источник изображения: Josh Appel, Unsplash

Официальные цены и характеристики видеокарт Radeon RX 9070 и 9070 XT компания пока не назвала и вряд ли назовёт до марта — старт продаж запланирован на этот месяц. Представители компании не объяснили, почему продажи начнутся только в марте, когда видеокарты уже были замечены в магазинах, но заявили, что потратят время до начала продаж с пользой — будут оптимизировать программное обеспечение.

Ранее ходили слухи, что AMD была застигнута врасплох агрессивной ценовой политикой Intel и NVIDIA в сегменте начального и среднего уровня: Intel Arc B580 выпустили по рекомендованной цене 249 долларов США, а NVIDIA установила на RTX 5070 Ti и 5070 рекомендованные цены 749 и 549 долларов США соответственно, — пишет Tom’s Hardware. Эти догадки тоже были развеяны AMD.

Так или иначе, тем, кто хочет обновить видеокарту и ищет крепкое решение в среднем сегменте, специалисты Tom’s Hardware рекомендуют дождаться появления RTX 5070 Ti и 5070 от NVIDIA в феврале, а затем RX 9070 XT и 9070 от AMD в марте, посмотреть обзоры и уже на их основании выбрать лучший вариант под свои потребности и бюджет.

В VideoCardz подтвердили, что старт продаж RTX 5070 Ti запланирован на 20 февраля, информации о RTX 5070 пока нет.

#amd #видеокарты
Источник: tomshardware.com
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