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Moleculo
Старт продаж видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti запланирован на 20 февраля
Обзоры начнут публиковать с 19 февраля.

Старт продаж видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti запланирован на 20 февраля, сообщает VideoCardz. Обзоры моделей, которые планируется продавать по рекомендованной цене, разрешено публиковать с 19 февраля, более дорогих — с 20 февраля. Первоначально продажи планировалось начать 14 февраля, но дату скорректировали из-за праздников — Китайского Нового года.

Источник изображения: Caspar Camille Rubin, Unsplash

NVIDIA не стала выпускать вариант RTX 5070 Ti в исполнении Founders Edition (FE), поэтому на рынке будут представлены модели только от сторонних производителей партнёров NVIDIA. Рекомендованная цена видеокарты в США начинается от 749 долларов без учёта налогов. Характеристики видеокарты уже были озвучены, в частности, это 8960 CUDA ядер и 16 ГБ видеопамяти GDDR7 с 256-битной шиной. Для видеокарты заявлен уровень энергопотребления 300 Вт и рекомендуется современный блок питания мощностью не менее 750 Вт, в комплект входит адаптер питания PCIe Gen 5 с одного 16-контактного разъёма на два 8-контактных.

Дата начала продаж обычной версии RTX 5070 пока неизвестна.

#nvidia #видеокарты
Источник: videocardz.com
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