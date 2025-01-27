Похоже, первоначальные цены видеокарт были слишком высокими.

AMD Radeon RX 9070 и RX 9070 XT первоначально планировали выпустить 23 января, при этом видеокарты должны были быть дороже RX 7800 XT и RX 7900 XT, сообщает VideoCardz со ссылкой на свои источники и видео болгарской торговой сети Gplay, опубликованное на одноимённом YouTube канале.

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Ритейлер не может раскрыть какие-либо конкретные детали, но косвенно подтверждает, что ценовое позиционирование было ошибочным и, скорее всего, это является основной причиной задержки видеокарт, старт продаж которых теперь запланирован на март. Видеокарты действительно уже поставлялись в магазины и в видео показана коробка лимитированной версии RX 9070 XT в исполнении Red Devil от компании PowerColor.

Источник изображения: PowerColor, VideoCardz

По информации источников VideoCardz, RX 9070 XT планировали продавать по цене от 899 долларов США, а RX 9070 — по цене от 749 долларов США. При этом в Gplay ожидают, что производительность старшей видеокарты будет немного выше, чем у RX 7900 XT, не уточняя, в каких сценариях. Стоит добавить, что NVIDIA установила на GeForce RTX 5070 рекомендованную цену 549 долларов США, при этом предполагается, что она будет конкурентом RX 9070 XT. В таком случае очевидно, что для последней 899 долларов слишком высокая цена.

Ранее авторы ресурса отметили ещё одну деталь, которая указывает на то, что старт продаж видеокарт RX 9070 и RX 9070 XT был запланирован на 23 января — в этот день на портале Reddit были замечены рекламные баннеры с новинками, где в частности говорилось о «немедленной доступности» и возможности «играть прямо сейчас».