Библиотека CUDA продолжит их поддерживать, но никаких новых возможностей внедрять более не планируется.

NVIDIA начала поэтапный отказ от поддержки архитектур Maxwell, Pascal и Volta с выпуском библиотеки для ускоренных вычислений на графических процессорах CUDA 12.8, считают в VideoCardz. Библиотека CUDA продолжит их поддерживать, но никаких новых возможностей для перечисленных архитектур внедрять более не планируется, они переходят в стадию «заморозки».

Источник изображения: NVIDIA

О завершении поддержки перечисленных архитектур в игровых драйверах речи пока не идёт. В VideoCardz проверили новейший драйвер GeForce Game Ready 571.96 и в него по-прежнему включены видеокарты Maxwell и Pascal, что касается Volta — архитектура использовалась только в одной видеокарте, доступной для потребительского рынка — TITAN Volta.

Архитектуры NVIDIA Maxwell лежит в основе серии видеокарт GeForce GTX 700 и 900, а Pascal — в основе серии GTX 10. К слову, такие видеокарты, как GTX 1060 и 1050 Ti ещё находятся на верхних позициях аппаратного рейтинга Steam. По статистике за декабрь 2024 модель GTX 1060 заняла 12 строчку рейтинга, она используется в 3,06% компьютеров опрошенных пользователей, а GTX 1050 Ti находится на 16 позиции с показателем 2,26%.