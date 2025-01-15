Поддержка DLSS 4 и новых видеокарт.

NVIDIA готовит новую ветку графических драйверов к выходу первых видеокарт GeForce RTX 50, сообщает VideoCardz со ссылкой на китайский форум ChipHell, где появился скриншот части файлов из комплекта для рецензентов, включая драйвер GeForce Game Ready версии 571.86, руководство и набор презентаций, посвящённых новым технологиям. Что интересно, имя архива с драйвером предполагает, что ветка R570 сохранит совместимость с операционной системой Windows 10.

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Драйвер, который станет доступен публично в день начала продаж видеокарт 30 января, скорее всего, будет другой версии. В новых драйверах должна быть реализована поддержка технологии DLSS 4 и возможность переопределения версии DLSS в поддерживаемых играх посредством приложения NVIDIA App. Рецензенты также должны иметь доступ к бета-версиям игр с поддержкой DLSS 4, чтобы предоставить развёрнутое резюме о работе технологии к началу продаж новых видеокарт.

Ранее сообщалось, что обновление NVIDIA DLSS 4 повысит качество работы технологий масштабирования и генерации кадров на видеокартах прошлых поколений за счёт перехода от свёрточных нейросетей к моделям с архитектурой трансформер. Генерация нескольких кадров является эксклюзивной технологией серии GeForce RTX 50.