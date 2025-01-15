Судя по всему, от 7500F новинка отличается только меньшей пиковой частотой.

На сайте AMD появился процессор Ryzen 5 7400F, сообщает VideoCardz. Это ещё один доступный 6-ядерный 12-поточный процессор для платформы AM5, продажи которого не ограничены каким-либо регионом. От модели 7500F новинка отличается меньшими рабочими частотами, в частности, пиковая частота ниже на 300 МГц — ядра процессора могут повышать частоту до 4,7 ГГц. Базовая частота, объём кэш-памяти т теплопакет те же, 3,7 ГГц, 38 МБ (суммарно кэш 2- и 3-го уровня) и 65 Вт соответственно.

Источник изображения: AMD

Когда AMD Ryzen 5 7400F появится в продаже и по какой цене, неизвестно. По информации VideoCardz, в американских интернет-магазинах 7500F продаётся по цене около 160 долларов США, поэтому, есть вероятность, что 7400F за рубежом будет стоить около 150 долларов США.

AMD Ryzen 5 7400F может стать более выгодной альтернативой 8400F при сборке бюджетного компьютера на базе платформы AMD AM5, последний отличается монолитной конструкцией, более высокой базовой частотой, но имеет меньше кэш-памяти и вместо шести ядер Zen 4 предлагает сочетание Zen 4 и Zen 4c по формуле 2+4.