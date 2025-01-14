Mega Gamer получит большой дисплей.

Китайская компания Maxsun анонсировала несколько новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50, сообщает VideoCardz. На изображении, опубликованном в социальной сети Bilibili, показано три дизайна: два относятся к линейке iCraft и один к MGG (Mega Gamer). Какие видеокарты в каком исполнении будут выпущены, пока не уточняется.

Источник изображения: Maxsun, Bilibili

Флагманской линейкой Maxsun является MGG. В прошлом поколении эти видеокарты оснащались системой охлаждения с алюминиевым кожухом и пятью вентиляторами (три больших вентилятора дополняли два небольших на боковой стороне видеокарты), видеокарты поставлялись с большим съёмным дисплеем на магнитах.

YouTube канал Gamers Nexus тестировал RTX 4090 в исполнении MGG и в целом положительно оценил модель, однако польза от двух небольших вентиляторов оказалась сомнительной и, похоже, в новом дизайне от них отказались. Возможно сюрприз ожидает на обратной стороне видеокарты, где некоторые другие производители разместили один-два дополнительных вентилятора. Что осталось неизменным, так это наличие большого комплектного дисплея. Также на торцевой части виден логотип бренда — ещё предстоит выяснить, это просто подсветка или ещё один дисплей.

Линейка iCraft ориентирована на более массовый сегмент, в данном случае показаны видеокарты в чёрном и белом цветовом исполнении. Белая видеокарта — это специальная версия iCraft Zwei c рисунком в стиле аниме на задней панели. На рисунке «Кибер-волшебница» (Cyber Magical Girl) по имени Aiga (瑷珈) — новый маскот серии.