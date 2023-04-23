Пользы от двух маленьких вентиляторов найти не удалось, но в остальном конструкция видеокарты оказалась очень хорошей.

В марте китайская компания Maxsun представила видеокарты GeForce RTX 4080 и RTX 4070 Ti в необычном и дорогом исполнении Mega Gamer. Пожалуй, основное внимание привлекали цельнометаллические кожухи и наличие сразу пяти вентиляторов в системе охлаждения. Три вентилятора располагались традиционно, на фронтальной части, ещё два небольших вентилятора располагались на боковине и, вероятно, должны были вытягивать из конструкции тёплый воздух. Получилось ли задуманное и в целом, насколько удачной является реализация Mega Gamer, рассказали на YouTube канале Gamers Nexus ― специалисты приобрели старшую модель GeForce RTX 4080.

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Специалисты изначально скептически отнеслись к двум небольшим вентиляторам и как показали тесты, не зря — пользы от них нет. При отключении маленьких вентиляторов температуры практически не меняются, они даже становятся ниже, но разница лежит в пределах погрешности. Уровень шума ожидаемо снижается, но тоже несущественно, на 0,5…0,8 дБ. В остальном система охлаждения Mega Gamer выполнена очень хорошо, под нагрузкой видеокарта разогрелась примерно до 65°C по графическому процессору, температура в самой горячей точке составила 76°C, а температура видеопамяти — 74°C. Исполнение Founders Edition на пару-тройку градусов лучше, но Mega Gamer работает на более высоких частотах, стабильно удерживая под нагрузкой 2835 МГц, в то время как Founders Edition достигала 2775 МГц. Максимальный уровень шума составил 37,5 дБ. Также стоит отметить отсутствие у видеокарты двойного BIOS.

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Тестирование оставило положительные впечатления, а в процессе разборки стало понятно, что Mega Gamer — качественная и продуманная видеокарта, если не брать в расчёт два небольших бесполезных вентилятора. Металлическая задняя панель не декоративная, она контактирует с печатной платой и компонентами через множество термопрокладок, которые установлены в зоне графического процессора, памяти, подсистемы питания и других. В основном радиаторе используется семь тепловых трубок, испарительная камера и выверенные по высоте площадки для отвода тепла от остальных компонентов: конденсаторов, транзисторов и т.д. Кабели вентиляторов аккуратно уложены внутри конструкции, маленькие вентиляторы легко отключить, а вокруг GPU даже есть небольшая защитная рамка. К конструкции есть некоторые вопросы, в частности, рецензент отметил небольшие размеры выреза для вентиляции на задней панели, но в целом всё выполнено очень качественно. Стоимость видеокарты при заказе из Китая составила около 1400 USD.