Продвинутые модели до 35% дороже.

В каталогах зарубежных интернет-магазинов начинают появляться видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 от разных производителей, что позволяет предварительно оценить, насколько те или иные модели стоят дороже относительно рекомендованных NVIDIA цен. Так, в VideoCardz отметили появление ассортимента RTX 5080 от GIGABYTE в финском Proshop. По рекомендованной цене в Финляндии 1229 евро пока замечена одна модель: GIGABYTE GeForce RTX 5080 WindForce 3 OC. Остальные дороже от 15% до 35%.

Источник изображения: Ethan Cull, Unsplash

На 15% дороже модели GIGABYTE GeForce RTX 5080 GAMING OC и AERO OC, а самыми дорогими ожидаемо являются продвинутые варианты с жидкостным охлаждением — это AORUS Xtreme WaterForce WB с предустановленным водоблоком для включения в самостоятельно собранную систему жидкостного охлаждения и AORUS Xtreme WaterForce с комплектной жидкостной системой охлаждения класса AIO (All-in-One), которая среди прочего включает радиатор типоразмера 360 мм.

Источник изображения: Proshop, VideoCardz

В VideoCardz ожидают, что ASUS представит по рекомендованной цене видеокарты из серии PRIME, а MSI — видеокарты из серии VENTUS. Но пока моделей этих и других производителей-партнёров NVIDIA в каталогах не заметили.