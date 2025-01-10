В отсутствии альтернатив спрос на процессоры AMD оказался гораздо выше прогнозов.

Недостаточный уровень продуктов конкурента является одной из причин дефицита процессоров AMD Ryzen 7 9800X3D. Об этом в шутливой форме заявил Фрэнк Азор (Frank Azor), руководящий игровым подразделением AMD. «Мы знали, что создали отличную модель. Но мы не знали, что конкурент создал плохую (horrible) … Поэтому спрос оказался немного выше, чем мы прогнозировали», — цитирует специалиста Tom’s Hardware.

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Азор говорит о компании Intel, новые настольные процессоры которой Core Ultra 200S (Arrow Lake-S) произвели слабое впечатление в играх, отметили в Tom’s Hardware.

Производство современных процессоров занимает много времени, около года, а если производственный процесс включает дополнительные, более сложные этапы, такие как укладка 3D V-Cache, сроки увеличиваются ещё на несколько месяцев, как минимум. В таких реалиях прогнозирование спроса имеет ключевое значение, тут то в AMD и прогадали, не ожидая, что спрос будет таким высоким. Сейчас компания наращивает производство и то, насколько новые планы по выпуску выросли относительно первоначальных, главный менеджер по работе с клиентами в AMD Дэвид Макафи (David McAfee) называет безумием.

В беседе Tom’s Hardware с Дэвидом Макафи можно отметить ещё несколько интересных моментов:

Компания наращивает производство 3D V-Cache процессоров не только в серии Ryzen 9000, но и 7000.

Спрос на 8-ядерные процессоры Ryzen X3D десятикратно превышает спрос на 12- и 16-ядерные варианты. Это «замечательный компонент для игровой системы настоящего любителя игр, ничего подобного больше нет», — сказал Макафи.

У Intel действительно нет аналогичного процессора и, судя по всему, в потребительском сегменте компания не собирается разрабатывать нечто подобное, поэтому журналисты Tom’s Hardware уверены в доминирующем положении AMD на мировом рынке игровых процессоров в 2025 году.