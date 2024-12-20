Новинки представят на выставке CES 2025.

В нескольких зарубежных интернет-магазинах были замечены страницы новых ноутбуков ASUS с видеокартами NVIDIA нового поколения. В частности, авторы ресурса VideoCardz перечисляют модели ROG Strix SCAR 18 с видеокартами GN22-X11 и X9, ROG Strix G16 с видеокартой GN22-X7, однако энтузиасты собрали уже гораздо больший список ноутбуков и видеокарт.

Источник изображения: Vishnu Mohanan, Unsplash (отредактировано)

Согласно ранее просочившейся информации, GN22 является обозначением нового семейства видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 для ноутбуков, а X11, X9 и X7 это отдельные модели — RTX 5090, 5080 и 5070 Ti соответственно. Ноутбучные RTX 5090 и 5080 получат по 16 гигабайт (ГБ) видеопамяти, у RTX 5070 Ti ожидается 12 ГБ видеопамяти. Также в Сети были найдены упоминания ноутбуков с видеокартами X6, X4 и X2 — это RTX 5070, 5060 и 5050 для ноутбуков — все они получат по 8 ГБ видеопамяти.

Как ожидается, NVIDIA представит первые видеокарты GeForce RTX 50 на мероприятии 6 января. Для настольных ПК, скорее всего, представят модели RTX 5090 и 5080, возможно, также одну или несколько моделей RTX 5070. Напротив, серию видеокарт для ноутбуков могут представить сразу полностью.