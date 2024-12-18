Это обновление Raptor Lake Refresh на техпроцессе Intel 7.

Intel опубликовала характеристики процессоров Core серии 2 для ноутбуков, сравнив их с некоторыми процессорами Core серии 1. В частности, Intel подтверждает, что Core 9 270H предложит 14 ядер и будет повышать частоту вплоть до 5,8 гигагерц (ГГц). Помимо этого, процессора в таблице присутствуют ещё четыре новые модели: 14-ядерный Core 7 250H, 10-ядерный Core 7 240H, 12-ядерный Core 5 220H и 8-ядерный Core 5 210H, — их максимальная частота варьируется от 4,8 до 5,8 ГГц.

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Стоит подчеркнуть, что речь идёт о бренде Core, а не Core Ultra: под брендом Core собраны обновлённые процессоры прошлых поколений, а под брендом Core Ultra новые процессоры, во всяком случае, такой стратегии сейчас придерживаются в Intel. Таким образом, Core серии 2 — это Raptor Lake Refresh класса H и U — пишет VideoCardz. Пока на сайте Intel заметили только модели класса H.

Часть опубликованной таблицы. Источник изображения: Intel

Ранее Intel анонсировала процессоры Core Ultra 200H и HX — это уже совершенно новые решения семейства Arrow Lake. Презентация ожидается на выставке CES 2025. Всего на текущий момент насчитывается пять семейств процессоров Core (Ultra) 200: