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Moleculo
В Intel говорят о высоком спросе на видеокарты Arc B580
Первоначальные запасы у некоторых продавцов уже закончились.

В Intel рассказали The Verge о высоком спросе на видеокарты Arc B580, первые партии уже много где распроданы и компания работает совместно с партнёрами, чтобы оперативно пополнять запасы продавцов.

Источник изображений: Intel Corp

«Спрос на видеокарты Arc B580 высок, и многие розничные продавцы реализовали свои первоначальные запасы. Мы ожидаем еженедельного пополнения запасов видеокарт Intel Arc B580 Limited Edition и работаем с партнёрами, чтобы обеспечить наличие широкого выбора на рынке», — представитель Intel Марк Энтони Рамирес (Mark Anthony Ramirez).  

За рубежом продажи Intel Arc B580 начались 13 января. В целом видеокарта получила положительные отзывы от рецензентов, хотя, например, в PC Gamer отмечают, что проблемы с драйверами Intel всё же ещё до конца не решила. Проблемы есть, но общее впечатление положительное. Видеокарта предлагает отличное сочетание характеристик, производительности и цены, в среднем опережая в играх более дорогие NVIDIA GeForce RTX 4060 и AMD Radeon RX 7600 XT: «… B580 — это просто отличное ценовое предложение, при условии, что вы готовы ждать более стабильных драйверов …», — пишет PC Gamer.

#intel #видеокарты
Источник: theverge.com
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