Пиковые скорости на последовательных операциях чтения в серии могут достигать 7,2 ГБ/с.

Acer представила серию твердотельных накопителей FA200 с интерфейсом PCIe Gen 4 x4, сообщает TechPowerUp. В серии представлены модели объёмом от 500 гигабайт (ГБ) до 4 терабайт (ТБ). У моделей объёмом 1 и 2 ТБ максимальная скорость на последовательных операциях чтения достигает 7,2 гигабайт в секунду (ГБ/с), на последовательных операциях записи — 6,2 ГБ/с. Ресурс накопителей 500 TBW на каждый терабайт объёма.

Источник изображений: Acer

В серии Acer FA200 представлены твердотельные накопители без DRAM кэша, они полагаются на SLC кэширование и технологию Host Memory Buffer (HMB), которая резервирует в качестве кэш-памяти небольшой объём оперативной памяти. Для серии заявлена совместимость с широким спектром устройств, включая настольные компьютеры, ноутбуки и игровые консоли Sony PlayStation 5 (PS5), а также широким спектром сценариев применения, включая игры и профессиональные задачи, связанные с рендерингом и анализом данных.