Представят ли её на CES 2025, пока неизвестно.

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti получит 8960 CUDA ядер, 16 ГБ видеопамяти GDDR7 с 256-битной шиной и станет третьей видеокартой новой серии, которую NVIDIA представит в следующем году, пишет Wccftech.

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Со ссылкой на свои источники авторы ресурса утверждают, что в основу RTX 5070 Ti ляжет урезанная версия графического процессора GB203 с номером 300, этот же графический процессор в полной конфигурации под номером 400 будет использоваться в RTX 5080. Что касается памяти, говорится о применении чипов GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с, при 256-битной шине это означает, что общая пропускная способность подсистемы памяти (без учёта маркетинговых расчётов эффективной пропускной способности с попаданием части данных в кэш-память) составит 896 ГБ/с.

По информации инсайдера, известного в X (заблокирована в РФ) под псевдонимом Kopite7kimi, мощность видеокарты TBP будет выбрана в диапазоне от 285 до 350 Вт, сообщает VideoCardz. Для дополнительного питания RTX 5070 Ti оснастят одним 16-контактным разъёмом 12V-2x6.

Источник изображения: VideoCardz

Неизвестно, представят ли RTX 5070 Ti на выставке CES 2025. Наиболее вероятно, что на мероприятии NVIDIA, которое запланировано на 6 января, запланирована презентация видеокарт RTX 5090 и 5080, а о 5070 Ti расскажут позже. Тем не менее, долго ждать не придётся, по слухам, компания планирует выпустить все основные модели серии за первое полугодие.