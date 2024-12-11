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Moleculo
MSI представила двухрежимный 31,5-дюймовый монитор с изогнутой VA панелью
4K и 160 Гц или Full HD и 320 Гц.

Ассортимент игровых мониторов компании MSI пополнила модель MAG 321CUPDF с изогнутой 31,5-дюймовой VA-панелью кривизной 1500R. Монитор двухрежимный: основной режим с разрешением 3840 на 2160 пикселей и частотой обновления 160 герц (Гц) дополняет режим с большей частотой обновления 320 Гц при меньшем разрешении — 1920 на 1080 пикселей.

Источник изображения: MSI

Двухрежимные мониторы набирают популярность среди геймеров, которые одновременно увлекаются как однопользовательскими, так и киберспортивными многопользовательскими играми, где приоритет отдаётся не качеству изображения, а большей частоте кадров и большей «герцовке» для плавного игрового процесса и наименьшего времени отклика. Также говорится о совместимости с игровыми консолями, что делает монитор универсальным предложением, рассчитанным на широкую аудиторию.

Источник изображения: MSI

В числе прочих особенностей и преимуществ: сертификат VESA DisplayHDR 400, 93- и 97-процентное покрытие Adobe RGB и DCI-P3 соответственно, пиковая яркость SDR заявлена на уровне 350 нит, антибликовое покрытие, 10-битный цвет (8 бит и FRC). Монитор оснащается комбинацией портов с одним DisplayPort 1.4a, двумя HDMI 2.1 и одним USB-C, который поддерживает режим DP и подачу питания 15 ватт.

Монитор был замечен VideoCardz в Китае, но должен появиться в продаже и в других регионах.

#msi #мониторы
Источник: videocardz.com
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