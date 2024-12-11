GALAX выпускает новый вариант видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER под названием 3X, сообщает VideoCardz. Новинка оснащается системой охлаждения с тремя вентиляторами и занимает три слота расширения. Видеокарта выполнена в чёрном цвете, есть настраиваемая подсветка логотипа GeForce RTX на боковой поверхности. По информации VideoCardz, конструкция данной модели идентична таковой у вариантов SG и ST, за исключением кожуха системы охлаждения.
Неожиданная новинка, учитывая, что в ближайшее время от NVIDIA ожидают презентацию новых видеокарт, а инсайдеры ещё месяц назад предсказывали остановку производства практически всех графических процессоров для видеокарт NVIDIA текущего поколения. Косвенно это подтверждается сокращающимся ассортиментом моделей RTX 40, так что новинка GALAX, возможно, в какой-то степени ослабит напряжённость на рынке, став ещё одним вариантом для желающих приобрести новую RTX 4080 SUPER, пока она полностью не исчезла из продажи.
NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER оснащается графическим процессором AD103-400 с 10240 ядрами CUDA и 16 гигабайтами (ГБ) памяти GDDR6X с самыми быстрыми чипами во всей серии — 23 гигабита в секунду (Гбит/с).