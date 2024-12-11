Неожиданная новинка как дополнительный вариант для тех, кто желает заполучить новую RTX 4080 SUPER до её исчезновения в преддверии скорого выхода видеокарт следующего поколения.

GALAX выпускает новый вариант видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER под названием 3X, сообщает VideoCardz. Новинка оснащается системой охлаждения с тремя вентиляторами и занимает три слота расширения. Видеокарта выполнена в чёрном цвете, есть настраиваемая подсветка логотипа GeForce RTX на боковой поверхности. По информации VideoCardz, конструкция данной модели идентична таковой у вариантов SG и ST, за исключением кожуха системы охлаждения.

Источник изображения: GALAX, VideoCardz

Неожиданная новинка, учитывая, что в ближайшее время от NVIDIA ожидают презентацию новых видеокарт, а инсайдеры ещё месяц назад предсказывали остановку производства практически всех графических процессоров для видеокарт NVIDIA текущего поколения. Косвенно это подтверждается сокращающимся ассортиментом моделей RTX 40, так что новинка GALAX, возможно, в какой-то степени ослабит напряжённость на рынке, став ещё одним вариантом для желающих приобрести новую RTX 4080 SUPER, пока она полностью не исчезла из продажи.

Источник изображения: GALAX, VideoCardz

NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER оснащается графическим процессором AD103-400 с 10240 ядрами CUDA и 16 гигабайтами (ГБ) памяти GDDR6X с самыми быстрыми чипами во всей серии — 23 гигабита в секунду (Гбит/с).